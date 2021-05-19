Более 200 человек задействовали в тушении пожара в нацпарке в Удмуртии

На территории национального парка «Нечкинский» в Удмуртии продолжается тушение лесного пожара, действующего на границе Воткинского и Завьяловского районов. На борьбу с огнем брошены силы МЧС, нацпарка и предприятия «Удмуртлес».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, всего на месте ЧП работают 203 человека и 52 единицы техники. Подразделения спасательного ведомства стараются не допустить перехода огня на деревни Поваренки и Сидоровы Горы. Сейчас угрозы для населенных пунктов нет.

Для бесперебойной подачи воды на реке Кама установлены насосные станции. К местам тушения пожара проложены магистральные линии. У населенных пунктов постоянно дежурят спасатели, контроль также ведется с воздуха при помощи беспилотников, пишет ИА «Сусанин».

Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели оперативный мониторинг качества воздуха в зоне пожара и близлежащих населенных пунктов. Концентрация угарного газа превышает норму в два раза. Специалисты рекомендуют местным жителям реже покидать дома, а при выходе на улицу пользоваться влажными масками. Также следует чаще делать уборку в помещениях и принимать душ. При первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу.

18 мая на территории деревни Сидоровы Горы Воткинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером того же дня площадь пожара составляла 10 га.