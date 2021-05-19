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В США назвали «Северный поток – 2» геополитическим проектом России

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Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в среду, 19 мая, что власти США по-прежнему считают проект строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) «плохой сделкой» и геополитическим проектом России.

«Администрация (президента США Джо. — Ред.) Байдена ясно давала понять, что трубопровод «Северный поток – 2» — плохая сделка, это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, Украине и восточному флангу союзников и партнеров НАТО», — приводит «РИА Новости» ее слова.

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При этом Жан-Пьер отказалась комментировать ожидаемый доклад Госдепартамента США относительно СП-2. Она рекомендовала обратиться с этим вопросом непосредственно в Госдеп, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день агентство Reuters отметило, что Госдепартамент США намерен 19 мая представить отчет по санкциям, которые связаны с реализацией проекта строительства газопровода СП-2.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига. При этом, согласно сведениям источников, правительство Соединенных Штатов по-прежнему нацелено на недопущение ввода в эксплуатацию СП-2.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду допустил, что в случае, если США действительно откажутся от санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток – 2», это станет началом нормализации двусторонних отношений. В тот же день глава немецкого МИДа Хайко Маас сообщил, что такие решения со стороны США будут шагом страны навстречу ФРГ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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