Корпорация МСП будет защищать права предпринимателей

Корпорация МСП возьмет на себя полномочия по защите прав предпринимателей. Это следует из проекта стратегии организации до 2025 года, который есть в распоряжении «Известий».

Предполагается, что корпорация будет заниматься посредничеством в урегулировании разногласий бизнеса и региональных властей, а также поэтапно распространит единые стандарты защиты предпринимателей в субъектах.

Как пояснил «Известиям» генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич, сейчас организация в диалоге с бизнесом и властями субъектов прорабатывает конкретный формат взаимодействия.

«Бизнес взаимодействует с региональными властями по многим вопросам: аренде объектов государственной собственности, размещению вывесок, потреблению коммунальных услуг, регистрации прав собственности на объекты недвижимости и т.д. При этом часто предприниматели сами предлагают, как сделать процедуры более комфортными. Важно прорабатывать суть таких инициатив, анализировать возможные «точки роста» локального бизнес-климата», — заявил Александр Исаевич.

Отмечается, что действия корпорации позволят обезопасить бизнес от беззакония. В частности, развитие зеркального реестра проверок — государственного сервиса, который дает предпринимателям возможность оставить обратную связь о действиях контролеров. Также планируется разработать новый портал — Цифровой помощник КНД, который станет мультисервисным по теме контроля и надзора в России.

Проект стратегии подразумевает появление у организации и других новых инструментов. Например, в сфере финансовой поддержки МСП нововведением станут «зонтичные» поручительства, а стимулировать экспорт поможет цифровая система оценки зрелости предпринимателей (она позволит выявить потенциальных МСП-поставщиков на базе цифровой платформы). Кроме того, корпорация планирует создание инструмента чек-апа бизнес-компетенций.

Чтобы повысить эффективность правовой поддержки предпринимателей, необходимы две составляющие — компетенции и желание, очень сильно зависящие от конкретных людей, которым будет поручено это направление в корпорации, отметил правозащитник и экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 20 мая.