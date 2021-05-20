Комаровский назвал способ определить зараженного COVID-19

Потеря обоняния и чувства вкуса является главным диагностическим симптомом коронавирусной инфекции, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам специалиста, при гриппе также можно потерять обоняние, однако по другим причинам. Например, из-за отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам. Однако при коронавирусе насморка практически нет, а человек всё равно не чувствует запахи.

Причина данного явления заключается в том, что COVID-19 поражает нервные клетки, которые отвечают за восприятие вкуса и запаха, однако эти изменения имеют обратимый характер.

«Поэтому именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия», — написал он в Telegram.

Комаровский отметил, что чаще всего вкус и обоняние восстанавливаются через три недели, иногда процесс затягивается до трех месяцев.

Ранее британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Они могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента.

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