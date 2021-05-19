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В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может положить начало возобновлению двусторонних отношений в вопросах, представляющих взаимный интерес, однако революционного прорыва, по его мнению, ждать не стоит.

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Европейская республика находится в постоянном контакте с Россией и США

«Хорошо, что эта встреча произойдет, если она произойдет. Хорошо, что по результатам этой встречи, это было бы очень правильным шагом в нужном направлении, будет достигнута договоренность о том, чтобы возобновить контакты по всем линиям», — заявил Косачев в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 19 мая.

По мнению законодателя, необязательно говорить о возобновлении деятельности всех рабочих групп, но по семи или 17 основным такую работу провести возможно. Он отметил, что Россия готова идти вперед пропорционально тому, как это будут делать США. Однако Косачев подчеркнул, что хочет предостеречь от ловушки завышенных ожиданий, революции в двусторонних отношениях, по его словам, ждать не стоит.

В ходе телефонного разговора 13 апреля Байден предложил Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит. Ряд стран уже выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что правительство занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что Москва не отказывается от диалога с американской стороной, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

18 мая стало известно, что саммит Путина и Байдена, с «наибольшей вероятностью», может состояться в Швейцарии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских госструктурах. Сообщалось, что основные условия встречи Путина и Байдена могут быть согласованы в ходе предстоящих переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

В Кремле предложили не гадать на кофейной гуще, а дождаться окончательных договоренностей.

Эксперты же прогнозируют, что основными темами вероятной встречи станут Украина, контроль над вооружениями и безопасность, киберпространство, а также дипломатический двусторонний кризис.

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