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Баста в преддверии боксерского турнира GAZFIGHT выпустил новый клип

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Нокдаун — это зрелищно, а еще музыкально и ритмично. Рэпер Баста выпустил новый клип на песню Knockdown, сообщает телеканал «Известия». Фрагмент с видео разместили в Instagram GAZFIGHT. Основой клипа стали кадры с боксерских тренировок. Сам Баста в клипе не только позирует и поет. Артист давно увлекается боксом и может провести пару комбинаций. Фрагмент клипа появился в преддверии турнира GAZFIGHT. Первенство по боксу организует промокомпания рэпера Басты. 21 мая на арене центра «Химки» пройдет большой вечер бокса. Ключевым станет первый в мире поединок в категории Bridgerweight — весом до 101,6 кг. На кону — шаг к поясу WBC Silver и титул чемпиона мира. На ринг выйдут Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. Лучшие бои вечера РЕН ТВ покажет в прямом эфире.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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