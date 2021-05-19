Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима по делу о получении взяток при строительстве стадиона. Соответствующее решение в среду, 19 мая, принял Куйбышевский районный суд города, сообщает телеканал «78».

Также суд наложил арест на средства Оганесяна в размере 28 млн рублей.

Отмечается, что обвинение просило для Оганесяна 16 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, а также 60 млн рублей штрафа.

Бывшего вице-губернатора задержали в Москве 16 ноября 2016 года, после чего этапировали в Санкт-Петербург. Экс-чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Оганесян, будучи вице-губернатором, курировал строительство стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года и через фирмы-однодневки вывел более 50 млн рублей, которые предназначались для установки видеотабло.

Затем в его отношении возбудили еще одно уголовное дело — уже о получении взятки в 20 млн рублей от гендиректора компании — подрядчика строительства стадиона «СтройЭлектроМонтаж-5» (СЭМ-5) Василия Сливкина через его заместителя Кирилла Сливкина и главного экономиста Николая Хрипунова. За эти деньги вице-губернатор должен был обеспечить подписание договора на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

По версии следствия, Василий Сливкин похитил 74 млн рублей при исполнении контракта на поставку подсветки для стадиона и 289 млн рублей при поставках электрооборудования. Следователи считают, за взятку Оганесян должен был обеспечить подписание договора на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.