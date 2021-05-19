Путин встал на защиту туристов в Долине гейзеров

Президент России Владимир Путин призвал не бояться, что туристы «вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, а снабдить регион необходимой инфраструктурой, которая позволит принимать большое количество путешественников без вреда для природы.

«Будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут. <…> В некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что всё организовано должным образом», — отметил российский лидер на совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию.

Путин также посоветовал относиться к людям «не как к чужим, а как к своим», добавляет «Газета.ру».

В ходе этого же совещания Чернышенко рассказал, что нацпроект по туризму предполагает привлечение около 2 трлн рублей частных инвестиций в российский туризм до 2030 года.

При этом более 12 млрд рублей в рамках нацпроекта направят на создание привлекательных для туристов центров городов. В частности, как объяснил вице-премьер, средства пойдут на систему навигации, удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, оборудование туристических информационных центров и прочее.

На совещании Чернышенко также сообщил, что российское правительство намерено рассмотреть вопрос о выделении 1 млрд рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.