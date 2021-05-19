«Единая Россия» подготовит 46 законопроектов для реализации послания Путина

Партия «Единая Россия» подготовит 46 законопроектов для реализации инициатив, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в среду, 19 мая, рассказал секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак на совещании главы государства с членами правительства.

«Сделаем всё, чтобы они [законопроекты] были приняты в кратчайшие сроки и меры, которые были озвучены в послании, заработали как можно скорее», — заявил Турчак.

Кроме того, политик поблагодарил президента РФ за то, что он поддержал некоторые важные инициативы «Единой России», которые впоследствии прозвучали в послании.

Турчак добавил, что сразу после того, как послание состоялось, партия приступила к немедленному обеспечению его реализации.

«Практически сразу мы преступили к законодательному обеспечению его реализации. И первое — это блок из трех важных ключевых поправок. Это возможность родителям с детьми до семи лет получать 100% заработка при уходе на больничный. Вторая инициатива — это введение с 1 июля новой выплаты нуждающимся беременным женщинам. И третья мера — это пособие неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно», — сообщил секретарь генерального совета ЕР.

Ранее в этот день стало известно, что Путин поддержал предложение Турчака о переносе переписи населения на октябрь. Отмечается, что политик на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию предложил президенту перенести Всероссийскую перепись населения из-за того, что она совпадает по времени с выборами в Госдуму, назначенными на сентябрь.

22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделал акцент на социальные темы, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин 26 апреля сообщил, что законодательные инициативы по реализации первоочередных задач послания были внесены в Госдуму.