В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о цифровизации стройотрасли

20 мая в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Цифровизация строительной отрасли России».

О внедрении цифровых технологий в строительстве; как снизить риски и затраты на всех этапах жизненного цикла зданий; как сократить сроки работ; как реализовать строительство объектов на качественно новом уровне, расскажут:

Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и ЖКХ России (онлайн);

Елена Киселева, руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ; омбудсмен по нацпроектам в сфере градостроительной политики;

Светлана Бачурина, ответственный секретарь экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете ГД РФ по транспорту и строительству;

Михаил Викторов, председатель комиссии по цифровизации строительной отрасли общественного совета Минстроя РФ;

Антон Глушков, президент НОСТРОЙ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.