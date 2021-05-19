В МИЦ «Известия» расскажут об итогах ЧЕ по водным видам спорта – 2021

20 мая в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Федерации синхронного плавания России, посвященная результатам чемпионата Европы по водным видам спорта – 2021 и подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Об итогах чемпионата, трудностях в связи с пандемией COVID-19 и предстоящей Олимпиаде расскажут:

Ольга Брусникина, первый вице-президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка;

Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы;

Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;

Александр Мальцев, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте;

Майя Гурбанбердиева, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в смешанном дуэте;

Олеся Платонова, чемпионка Европы в смешанном дуэте;

Гана Максимова, тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России.

XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште. Российские синхронисты завоевали шесть золотых медалей. Победы одержали: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (произвольная и техническая программы дуэтов), Олеся Платонова и Александр Мальцев (произвольная программа микст-дуэтов), Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев (техническая программа микст-дуэтов), Варвара Субботина (произвольная программа соло), а также сборная России в технической программе. Сборная России по синхронному плаванию досрочно победила в медальном зачете.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.