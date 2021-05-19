Православный культурно-просветительский центр открыли в Мирном

В якутском городе Мирный состоялось торжественное открытие Православного культурно-просветительского центра в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Вопрос о строительстве рассматривался еще в 2000 году.

Центр будет действовать как учебное заведение дополнительного образования, отмечает ИА SakhaNews. Детей будут обучать основам православной культуры и веры, изучать историю, проводить творческие занятия. Здесь же разместятся библиотека, помещение для проведения лекций и просфорная.

Центр будет сотрудничать с фондом поддержки детей-инвалидов «Выбор» и проводить занятия в рамках инклюзивной педагогики.