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На Кипре выявили первые случаи заболевания индийским штаммом COVID-19
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На Кипре выявили первые случаи заболевания индийским штаммом COVID-19

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На Кипре выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19. Об этом сообщили в среду, 19 мая, в министерстве здравоохранения островного государства.

Отмечается, что среди образцов, которые были выявлены в основном в апреле и отправлены в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний для проведения специальных тестов, индийский штамм был обнаружен в четырех пробах. Тогда как южноафриканский штамм нашли в двух образцах, а британский — в 131.

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Пробы, в которых были обнаружены индийский и южноафриканский варианты COVID-19, были взяты у тех людей, которые прибыли из стран «серой категории» после получения специального разрешения. К ним относятся: три человека из Индии, по одному — из Пакистана, Филиппин и Непала, передает в среду, 19 мая, Cyprus Mail.

По информации министерства, заболевшие были сразу же отправлены в специальную карантинную зону. Она находится в деревне Терсефану на территории округа Ларнака. Власти Кипра уверяют, что пациенты не контактировали с другими людьми.

Министерство здравоохранения Кипра уточнило, что вероятность проникновения вируса на территорию страны всегда существует. Однако для того чтобы снизить риски заражения, необходимо проводить активную вакцинацию населения.

Согласно данным портала Worldometers на 19 мая, в стране выявили свыше 71 тыс. случаев заражения, более 39 тыс. человек выздоровели, 348 пациентов скончались.

Первый случай заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции зафиксировали в Соединенных Штатах 5 апреля. 16 апреля в Великобритании также зафиксировали случаи заболевания индийским штаммом COVID-19. Кроме того, случаи заболевания были выявлены в Швейцарии и Чехии.

При этом 20 апреля сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария рассказал, что в индийском штате Западная Бенгалия выявили второй новый вариант коронавируса. Им оказалась B.1.618 — новая линия SARS.

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