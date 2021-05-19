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В Москве к девяти годам приговорили убийцу стюардессы

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Житель Москвы Никита Енин, признавший вину в убийстве 23-летней стюардессы, приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Соответствующее решение 19 мая вынес Щербинский суд Москвы.

«Суд признал Енина виновным в совершении убийства и назначил ему девять лет колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — указала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Обвинение просило для Енина 12 лет лишения свободы.

В июне 2019 года в отеле Vnukovo Village в «новой Москве» нашли тело стюардессы Альбины Мухамедзяновой. В убийстве признался ее друг Никита Енин. По его словам, они поссорились после того, как мужчина прочитал переписку девушки в социальных сетях и решил, что она ему изменяет.

На кадрах, появившихся 19 мая этого года в распоряжении РЕН ТВ, запечатлен момент, когда девушка вошла в отель с Ениным.

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