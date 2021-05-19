Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна осудили на 5,5 года за взятки
Экономика
Курс биткоина упал ниже $31 тыс.
Общество
«Единая Россия» подготовит 46 законопроектов для реализации послания Путина
Спорт
Кудряшов и Романов провели открытую тренировку в преддверии турнира
Мир
На Кипре выявили первые случаи заболевания индийским штаммом COVID-19
Общество
В Москве к девяти годам приговорили убийцу стюардессы
Мир
Власти допустили исчезновение Мальдив из-за изменения климата
Мир
В Белоруссии возбудили дела из-за угрозы убийством генпрокурору

В Белоруссии возбудили дела из-за угрозы убийством генпрокурору

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии возбудили уголовные дела в связи с угрозой убийством генеральному прокурору страны Андрею Шведу и публичным оскорблением в Сети в его адрес. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики в среду, 19 мая.

Разводной ключ: кто научит детей безопасному поведению в Сети
Просвещать школьников на тему кибермошенничества предлагается на уроках ОБЖ

Отмечается, что публикации с угрозами и оскорблениями были выявлены в ходе ежедневного мониторинга. Согласно материалам дела, в одном из чатов в Telegram неизвестные лица в период с 18 по 19 мая «высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством».

Кроме того, в разных чатах мессенджера злоумышленники опубликовали комментарии с неприличными выражениями о генпрокуроре.

«В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-разыскные, следственные и иные процессуальные мероприятия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в Белоруссии отлажена система фиксации любых действий пользователей в Сети.

16 мая Швед заявил о попытках внедрения в стране нацизма из-за рубежа в 2020 году. Он подчеркнул, что посредством телекоммуникационных систем, Telegram-каналов и соцсетей среди общества и в первую очередь молодежи, стали активно распространяться идеи, которые лежат в основе нацизма.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021