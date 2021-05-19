В Белоруссии возбудили дела из-за угрозы убийством генпрокурору

В Белоруссии возбудили уголовные дела в связи с угрозой убийством генеральному прокурору страны Андрею Шведу и публичным оскорблением в Сети в его адрес. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики в среду, 19 мая.

Отмечается, что публикации с угрозами и оскорблениями были выявлены в ходе ежедневного мониторинга. Согласно материалам дела, в одном из чатов в Telegram неизвестные лица в период с 18 по 19 мая «высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством».

Кроме того, в разных чатах мессенджера злоумышленники опубликовали комментарии с неприличными выражениями о генпрокуроре.

«В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-разыскные, следственные и иные процессуальные мероприятия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в Белоруссии отлажена система фиксации любых действий пользователей в Сети.

16 мая Швед заявил о попытках внедрения в стране нацизма из-за рубежа в 2020 году. Он подчеркнул, что посредством телекоммуникационных систем, Telegram-каналов и соцсетей среди общества и в первую очередь молодежи, стали активно распространяться идеи, которые лежат в основе нацизма.