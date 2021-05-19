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Автоюрист оценил идею об ограничении скорости до 30 км/ч в Москве

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Введение скоростного режима в 30 км/ч на некоторых улицах Москвы обоснованно, однако это приведет к увеличению штрафов, заявил в среду, 19 мая, автоюрист Сергей Радько.

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«Введение скоростного режима в 30 км/ч на некоторых улицах Москвы в целом обоснованно. С учетом нештрафуемого порога скорость будет около 50 км/ч, а это близко к стандартам в городах Европы. Однако такие ограничения могут появиться повсеместно, а это приведет к увеличению штрафов», — сказал он в беседе с «Известиями».

При этом, по словам специалиста, на безопасности это скажется лишь в малой степени, потому что многие продолжат нарушать, но поступления в казну увеличатся. Более того, это может негативно сказаться и на количестве пробок в столице, добавил Радько.

Ранее в среду московская Госавтоинспекция сообщила, что поддерживает ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч.

Ранее в мае в департаменте транспорта Москвы сообщили, что за первые три месяца текущего года на дорогах столицы из-за высокой скорости погибли 22 человека. В ГИБДД подчеркнули, что в первую очередь ограничение скорости необходимо для защиты детей, которые являются наиболее уязвимой категорией пешеходов. Подчеркивается, что ежедневно в мире на дорогах гибнут 3 тыс. несовершеннолетних.

По данным дептранса, на данный момент в городе больше всего аварий происходит на участках с разрешенной скоростью 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч). На этих улицах зарегистрировано 58% от всего числа аварий. На 100 км таких дорог в среднем происходит 140 ДТП, погибают пять человек.

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