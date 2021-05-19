Родителям разрешили посетить последние звонки в Башкортостане

Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал предложение ослабить ограничения на последних звонках и выпускных в школах и детских садах. К участию в мероприятиях будут допущены родители.

Изначально предполагалось, что взрослых будут пускать на выпускные и детские сады при наличии прививки от коронавируса. Теперь родителям разрешили участвовать в мероприятиях, если они предоставят справку о наличии антител, отрицательный ПЦР-тест или медицинскую справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболевании. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Руководители учреждений могут принимать решение о допуске родителей даже при отсутствии медицинских документов, если при этом будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

На открытом воздухе последние звонки будут проводиться с ношением защитных масок и соблюдением безопасной дистанции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный иммунитет от коронавируса в России должен быть сформирован до осени 2021 года.