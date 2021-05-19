Почти 500 деревьев вырубят на территории Сыктывкара

Администрация Сыктывкара начала поиски подрядчика для вырубки аварийных посадок в городе. Всего планируется ликвидировать почти 500 деревьев.

Начальная стоимость контракта составляет 674 тыс. рублей. Подрядчику предстоит провести выборку и пометку деревьев, подлежащих вырубке и уборке. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

На улице Нагорной планируют вырубить порядка 280 деревьев. Там произрастают ели, пихты, березы и лиственницы. На улице Тентюковской вырубят 210 деревьев. Все работы должны быть завершены до 30 октября.

Летом в Сыктывкаре планируют посадить свыше 2 тыс. деревьев и кустарников. В городе появятся новые крупномерные липы, березы и рябины, а также сирени и пузыреплодники.