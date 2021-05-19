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Дело возбудили после падения козырька на людей во время грозы в Петербурге

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Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после обрушения козырька на людей, пытавшихся спрятаться под ним во время грозы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сотрудники одной из петербургских компаний ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние административного здания, расположенного в доме № 7 литер А по проспекту Испытателей.

Вечером 18 мая, когда на город обрушился дождь с грозой, фрагменты козырька здания рухнули на стоящих под ним людей. Пострадали 68-летняя женщина и ее 10-летняя внучка. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали, уточняет телеканал «78».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

17 мая сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в Карелии. На мальчика обрушилась кирпичная стена с потолком в заброшенном доме.

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