Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Бывший заммэра Химок Ваулин задержан по подозрению в мошенничестве
Общество
Москвичам спрогнозировали грозы и град к концу недели
Общество
Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Общество
Медведев теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы из громкоговорителей
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Собянин опроверг данные о застройке «РЖД Арены»
Туризм
В России на развитие туризма привлекут около 2 трлн рублей частных инвестиций
Общество
Станцию МЦД-2 «Щукинскую» откроют в июне

В Москве обсудили проблему трудоустройства студентов во время учебы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на «Неделе образования», организованной президентской платформой «Россия — страна возможностей», работодателям рекомендовали искать будущих сотрудников, пока они учатся в институте. Об этом сообщает в среду, 19 мая, РЕН ТВ.

Эксперты также выступили с предложением, которое подразумевает изменение образовательных программ. Новая система подразумевает формирование необходимых для трудоустройства студента навыков, которые они смогут выработать уже на первом курсе обучения в ВУЗе.

«Мы как раз-таки выстраиваем логику траектории между студентом, преподавателем и нашими работодателями. Многие вузовские команды создали большую сильную систему объединения работодателей», — рассказала замдиректора департамента государственной и молодежной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования России Валентина Шалашникова.

«Неделя образования» с тематическими конференциями и мастер-классами в онлайн-режиме стартовала в Москве 17 мая. Отмечалось, что среди участников мероприятия были ректоры ведущих российских университетов. Кроме того, в столице также 17 мая стартовала образовательная программа «Современные технологии управления. Лидеры будущего», организованная президентской платформой «Россия — страна возможностей». Проект призван способствовать развитию управленческого потенциала участников, а также дать им возможность обменяться собственным опытом.

Всего организаторы проекта, в числе которых президентская платформа «Россия — страна возможностей», запланировали более 100 мероприятий.

Открытая платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента страны, среди ее организаторов — крупнейшие образовательные учреждения, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021