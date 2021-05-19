В Москве обсудили проблему трудоустройства студентов во время учебы

В Москве на «Неделе образования», организованной президентской платформой «Россия — страна возможностей», работодателям рекомендовали искать будущих сотрудников, пока они учатся в институте. Об этом сообщает в среду, 19 мая, РЕН ТВ.

Эксперты также выступили с предложением, которое подразумевает изменение образовательных программ. Новая система подразумевает формирование необходимых для трудоустройства студента навыков, которые они смогут выработать уже на первом курсе обучения в ВУЗе.

«Мы как раз-таки выстраиваем логику траектории между студентом, преподавателем и нашими работодателями. Многие вузовские команды создали большую сильную систему объединения работодателей», — рассказала замдиректора департамента государственной и молодежной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования России Валентина Шалашникова.

«Неделя образования» с тематическими конференциями и мастер-классами в онлайн-режиме стартовала в Москве 17 мая. Отмечалось, что среди участников мероприятия были ректоры ведущих российских университетов. Кроме того, в столице также 17 мая стартовала образовательная программа «Современные технологии управления. Лидеры будущего», организованная президентской платформой «Россия — страна возможностей». Проект призван способствовать развитию управленческого потенциала участников, а также дать им возможность обменяться собственным опытом.

Всего организаторы проекта, в числе которых президентская платформа «Россия — страна возможностей», запланировали более 100 мероприятий.

Открытая платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента страны, среди ее организаторов — крупнейшие образовательные учреждения, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.