Новый температурный рекорд жары зафиксировали синоптики в Петрозаводске

Погода в Петрозаводске побила 42-летний рекорд жары. Температура воздуха 18 мая поднялась до +29,2 градусов.

Специалисты отмечают, что прежний рекорд держался с 1972 года. Тогда потеплело до +26,8 градуса. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Карелии ожидается сильное похолодание С 21 мая в республику будут поступать потоки холодного воздуха. В регионе ожидается мокрый снег.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий ожидается к концу недели в Москве. Жара в столице начнет спадать 20 мая, под влиянием фронтального раздела начнутся дожди с грозами. Самым холодным днем недели станет 21 мая с температурой +18 градусов.