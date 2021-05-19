Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Бывший заммэра Химок Ваулин задержан по подозрению в мошенничестве
Общество
Москвичам спрогнозировали грозы и град к концу недели
Общество
Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Общество
Медведев теоретически допустил обязательную вакцинацию от коронавируса
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы из громкоговорителей
Общество
В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Собянин опроверг данные о застройке «РЖД Арены»
Туризм
В России на развитие туризма привлекут около 2 трлн рублей частных инвестиций
Общество
Станцию МЦД-2 «Щукинскую» откроют в июне
Сюжет:

Врач рассказал о необходимости привиться от COVID-19 людям с болезнями сердца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый второй пациент, у которого диагностирован COVID-19, имеет сердечно-сосудистое заболевание, поэтому людям, страдающим от таких заболеваний жизненно необходимо вакцинироваться. Об этом сообщил 18 мая главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов на конференции «Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика в период пандемии».

«Мы вытягивали пациентов с 90-процентным поражением легких»
Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов — о лечении COVID-19 в сочетании с сердечными заболеваниями

«У каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента имеется то или иное сердечно-сосудистое заболевание. К слову сказать, только 15% госпитализированных пациентов с коронавирусом имеют в анамнезе болезни легких», — уточнил врач.

Бойцов объяснил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19, у них выше вероятность летального исхода заболевания примерно в пять раз и более. По словам кардиолога, пациенты с COVID-19 и артериальной гипертонией нуждаются в кислородной поддержке в два раза чаще, чем другие пациенты.

«Именно поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию, которая позволит избежать заболевания и сама по себе не несет никаких дополнительных рисков в плане побочных реакций», — отметил врач.

Ранее, 2 мая, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, на наличие таких заболеваний может указывать нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние, а также повышение артериального давления.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021