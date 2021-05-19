Врач рассказал о необходимости привиться от COVID-19 людям с болезнями сердца

Каждый второй пациент, у которого диагностирован COVID-19, имеет сердечно-сосудистое заболевание, поэтому людям, страдающим от таких заболеваний жизненно необходимо вакцинироваться. Об этом сообщил 18 мая главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов на конференции «Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика в период пандемии».

«У каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента имеется то или иное сердечно-сосудистое заболевание. К слову сказать, только 15% госпитализированных пациентов с коронавирусом имеют в анамнезе болезни легких», — уточнил врач.

Бойцов объяснил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19, у них выше вероятность летального исхода заболевания примерно в пять раз и более. По словам кардиолога, пациенты с COVID-19 и артериальной гипертонией нуждаются в кислородной поддержке в два раза чаще, чем другие пациенты.

«Именно поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию, которая позволит избежать заболевания и сама по себе не несет никаких дополнительных рисков в плане побочных реакций», — отметил врач.

Ранее, 2 мая, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, на наличие таких заболеваний может указывать нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние, а также повышение артериального давления.