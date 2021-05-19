Около 20 домов сгорели в поселке Дальний Иркутской области

Прокуратура Нижнеилимского района Иркутской области организовала проверку по факту пожара в поселке Дальний, расположенном в труднодоступной местности. В результате возгорания, возникшего в среду, 19 мая, огнем уничтожено 13 нежилых и пять жилых домов, в которых проживало восемь человек. Погибших и пострадавших нет.

Проводится проверка исполнения федерального законодательства, в том числе об обеспечении противопожарной безопасности поселка и предоставлении мер социальной поддержки местным жителям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ранее в результате пожара в частном доме в Иркутской области погибли двое детей двух и четырех лет. Пожар вспыхнул в субботу, 15 мая, в жилом доме, расположенном в деревне Большая Заимка Заларинского района. В момент случившегося родители вместе со старшими детьми готовили обед на летней кухне. Малышей вынесли детей из горящего дома, но спасти их жизнь не удалось.