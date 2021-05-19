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Источник назвал возможные сроки возобновления полетов между Россией и Турцией

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Полеты между Россией и Турцией могут возобновиться не раньше середины июня. Об этом 18 мая сообщил турецкий чиновник, близкий к переговорам сторон.

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По словам источника, Турции не удалось убедить Россию на встрече возобновить авиасообщение между странами с конца мая. Кроме того, Москва хочет отправить на курорты комиссию, которая оценит меры, принимаемые против распространения коронавируса, пишет Bloomberg со слов источника.

Отмечается, что из-за ограничения полетов Анкара испытывает большие трудности.

Днем ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о том, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию на этой неделе, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая.

В этот день также было принято решение об отправке российских специалистов в Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения с республикой по итогам встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с турецким министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.

По последним данным, приведенным порталом Worldometer, за время пандемии в Турции зафиксировано 5 139 485 случаев COVID-19, зарегистрировано свыше 45,1 тыс. летальных исходов.

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