Почти 20 поддельных купюр выявили в Мурманской области

В первом квартале 2021 году в Мурманской области выявили 17 поддельных купюр. В основном злоумышленники расплачивались фальшивыми банкнотами номиналом 5000 рублей.

По данным отделения «Мурманск» Северо-Западного ГУ Банка России, в регионе обнаружили две поддельные купюры номиналом 2000 рублей и одну поддельную банкноту 1000 рублей. Об этом пишет ИА «Би-порт». Остальные фальшивки соответствовали крупнейшему номиналу.

Специалисты напомнили, что необходимо проверять не менее трех знаков подлинности купюр. Подозрительные банкноты следует сдавать для экспертизы в банк.

В 2020 году в Мурманской области обнаружили 38 фальшивых купюр. Злоумышленники пустили в оборот три банкноты номиналом $100. По сравнению с 2019 годом число поддельных иностранных купюр сократилось более чем в шесть раз.