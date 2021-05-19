Число бюджетных мест вырастет в вузах на Камчатке

Согласно концепции развития вузов Камчатского края, в регионе планируется увеличение количества бюджетных мест.

«В настоящий момент в одном из ведущих камчатских вузов — КамГУ им. Витуса Беринга — на 2021/22 учебный год запланировано 257 бюджетных мест, из них 173 для студентов очной формы обучения и 84 для студентов заочной. Для студентов магистратуры предусмотрено 17 бюджетных мест для обучения по очной форме», — сообщили в Центре управления регионом.

В общей сложности на Камчатке в этом году выпускные экзамены сдают более 5 тыс. школьников. 1858 учеников заканчивает 11-й класс, из них поступление в вуз планирует 1706 школьников, пишет ИА KamchatkaMedia.

Количество бюджетных мест по программам ординатуры и аспирантуры в 2022/23 учебном году будет увеличено на 13,8 и 6,1% соответственно. В абсолютном выражении количество контрольных цифр приема по ординатуре увеличено на 2391 место и составило 19 699 бюджетных мест. В аспирантуре в свою очередь добавили 1 тыс. мест, и общее число составило 17,5 тыс. бюджетных мест.

В 2021 году общий объем бюджетных мест в российских вузах вырос на 10%. Это даст возможность получить образование 33 тыс. граждан страны.