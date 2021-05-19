Наоми Кэмпбелл заподозрили в использовании услуг суррогатной матери

Друзья 50-летней супермодели Наоми Кэмпбелл после публикации в Instagram фото с новорожденным ребенком начали подозревать ее в использовании услуг суррогатной матери.

Как пишет Daily Mail, 18 мая, в день публикации фотографии с ребенком, друзья Кэмпбелл и другие пользователи Сети посчитали, что модель не могла сама родить в таком возрасте и использовала суррогатную мать.

Другие пользователи, напротив, начали поздравлять женщину, ставшую матерью впервые. К поздравлениям присоединились редактор британского журнала «Vogue» Эдвард Эннинфул и модельер Марк Джейкобс, которые написали: «Как ей повезло, и как повезло вам! Какой чудесной матерью вы будете».

Кто является отцом ребенка — неизвестно. Уточняется, что модель вступила в новые романтические отношения. Предположительно, она вместе с ее новым бойфрендом будут воспитывать новорожденную девочку.

О том, что британская супермодель впервые стала матерью в 50 лет, стало известно 18 мая. На своей странице звезда опубликовала фотографию с новорожденной дочерью. Других подробностей она не раскрыла.

За свою карьеру у Кэмпбелл было множество романов. Она встречалась с актером Робертом Де Ниро и музыкантами Шоном Комбсом, Ашером, Лиамом Пейном и Скептой, а также другими мужчинами.