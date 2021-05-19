В «Единой России» оценили планы бесплатного подключения домов к газу

Россиянам не придется платить за доведение газа до границы земельного участка в населенном пункте, заявил «Известиям» врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин 19 мая.

Ранее в этот день секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия внесет 19 мая в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домов к газу.

«Партия вышла с такой инициативой по просьбе населения — создать единого регионального оператора газификации и возложить на него весь комплекс работ. То есть люди за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте платить не должны», — сказал Кобылкин.

По его словам, подводку газа до границ негазифицированных домовладений проведут до 2023 года. Правительство уже утвердило дорожную карту газификации, отметил Кобылкин.

Информацию для населения доведут максимально ясно и прозрачно, пообещал политик.

Ранее 19 мая президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, проработав этот вопрос быстрее

6 мая стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов страны. На следующий день вице-премьер Александр Новак сообщил, что это позволит провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

Согласно плану, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка. Кроме того, заработает единое окно для подключения, будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.

Реализовать большую часть мероприятий планируется в 2021–2022 годах. Документ принят по поручению президента России Владимира Путина. В ходе послания Федеральному собранию в 2021 году глава государства заявил, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка.