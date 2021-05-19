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В Нижнем Новгороде расселят 14 многоквартирных домов до 2027 года

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Власти расселят жителей 14 многоквартирных домов по договорам о развитии застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Расселение продлится до 2027 года.

По словам директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрия Горбунова, в 2020 году было заключено четыре договора на сумму 80,5 млн рублей. Расселение планируется в Московском, Советском и Нижегородском районах. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Жилищные условия улучшат 137 семей, которые сейчас проживают в опасных зданиях. При наличии права собственности квартиры у горожан будут выкупать по оценочной стоимости. Жильцам помещений, предоставленных по соцнайму, определят сумму возмещения в соответствии с законом.

На освободившихся территориях планируется строительство жилья площадью 51,7 тыс. кв. м, а также 14 тыс. кв. м офисных помещений.

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