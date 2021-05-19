В Белоруссии разбился самолет Як-130

В Белоруссии разбился учебно-боевой самолет Як-130, погибли двое летчиков. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

Крушение произошло под Барановичами. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность и попытался увести падающий самолет дальше от населенного пункта. Летчикам удалось катапультироваться.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович. Оба они погибли. Самолет принадлежал Лидской штурмовой авиабазе.

Последствия крушения были ликвидированы силами МЧС и к месту происшествия выехала комиссия минобороны Белоруссии.



Военное ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью летчиков и пообещало оказать помощь их семьям, пишет «Газета.ру».

Ранее, 9 мая, стало известно о крушении в Татарстане угнанного из аэроклуба легкомоторного самолета.

В результате жесткой посадки погибли два человека.