В Белоруссии разбился самолет Як-130
В Белоруссии разбился учебно-боевой самолет Як-130, погибли двое летчиков. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.
Крушение произошло под Барановичами. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность и попытался увести падающий самолет дальше от населенного пункта. Летчикам удалось катапультироваться.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович. Оба они погибли. Самолет принадлежал Лидской штурмовой авиабазе.
Последствия крушения были ликвидированы силами МЧС и к месту происшествия выехала комиссия минобороны Белоруссии.
Военное ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью летчиков и пообещало оказать помощь их семьям, пишет «Газета.ру».
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