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В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

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В Москве наблюдается спад заболеваемости коронавирусом в последние четыре дня, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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«Надеемся, что это будет продолжаться. Надо быть оптимистичными», — рассказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва» в среду, 19 мая.

Тем не менее Вуйнович подчеркнула, что говорить о снятии ограничений пока рано.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России абсолютно контролируемая. По ее словам, введение нерабочих дней в мае сыграли положительную роль в борьбе с распространением COVID-19 в стране.

14 мая вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что иммунизация 60% населения позволит достичь существенного продвижения в борьбе с пандемией. Он напомнил, что после вакцинации иммунитет к COVID-19 формируется в течение примерно 20–40 дней.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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