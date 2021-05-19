Заморозки до –3 градусов в течение трех дней ожидаются в Алтайском крае

С 20 по 22 мая синоптики прогнозируют заморозки в Алтайском крае. Температура воздуха по ночам будет понижаться до –3 градусов, при этом в дневные часы ожидается до +25 градусов.

В региональном Гидрометцентре уточнили, что в связи с заморозками в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, наиболее низкие температуры ожидаются по ночам при прояснении. Днем с 20 по 22 мая ожидается температура +15...+20 градусов. На юге воздух местами прогреется до +25 градусов. Об этом пишет altapress.ru.

Порывы ветра будут достигать 17–22 м/с. В Барнауле ожидается ветер до 13 м/с.

Также синоптики напомнили, что в Алтайском крае действует второе штормовое предупреждение. Оно связано с чрезвычайной пожароопасностью на отдельных территориях.