В бундестаге заявили о важности партнерства с Россией

Уважение США к суверенитету партнеров может улучшить отношения с Россией. Об этом в среду, 19 мая, заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, вероятное решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» и его руководства говорит о желании Вашингтона снова начать вести себя как полноценный партнер.

«Европа и США зависят от России как партнера, если они хотят решить глобальные проблемы нашего времени. Прежде всего европейцы нуждаются также в тесном экономическом сотрудничестве с Россией», — приводит слова Эрнста «РИА Новости».

Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил о намерении американской администрации не накладывать ограничения на оператора «Северного потока – 2» и его руководства. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против Nord Stream 2 AG.

В беседе с «Известиями» Клаус Эрнст отметил, что Байден своим вероятным отказом от санкций продемонстрирует разумность, а не слабость. Он указал, что саму идею о наложении санкций на управляющего директора компании, не имеющей никакого отношения к США, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости.

20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на разногласия, необходимо оставаться в диалоге с Россией. Также она подчеркнула, что Германия намерена продолжить торговлю с Россией, в том числе в энергетической сфере.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.