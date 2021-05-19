Байден пошутил о начале своей карьеры в сенате США 180 лет назад

Президент США Джо Байден пошутил, что был избран в американский сенат 180 лет назад. Американский лидер решил таким образом развеселить публику, выступая в центре автопроизводителя Ford в Дирборне, штат Мичиган.

«Кое-что хочу сказать прямо: я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат — меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности», — приводит слова президента пресс-служба Белого дома.

При этом 78-летний Байден уже пытался пошутить о своей почти 200-летней карьере в Сенате США. Так, осенью прошлого года, еще будучи кандидатом на пост главы Белого дома, во время беседы с журналистами пошутил, что попал в американский сенат 180 лет назад.

Видеозапись выступления политика опубликовал на своей странице в Twitter тогдашний президент США и оппонент Байдена в предвыборной гонке Дональд Трамп.

Пользователи Сети не оценили чувство юмора кандидата в президенты. Некоторые из них заподозрили у него старческое слабоумие и придумали ему новое прозвище — Джо Деменцио.

Другие комментаторы начали шутить, что заставляющие Байдена баллотироваться в президенты «должны быть признаны виновными в жестоком обращении с пожилыми людьми».