В Совфеде отметили возможность США вернуться к ДОН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду, 19 мая, что США «теоретически и гипотетически» имеют возможность пересмотреть свою позицию по участию в Договоре по открытому небу (ДОН) до 2 июня.

Она подчеркнула, что подобная возможность у Соединенных Штатов будет во время рассмотрения Совфедом РФ закона о денонсации этого соглашения.

«Что касается этой паузы, гипотетически есть шанс до 2 июня у США проявить здравомыслие и сказать: стоп, мы приостановим такое решение. Теоретически и гипотетически такая возможность есть», — сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Ранее в этот день Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно. Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах сообщил «Известиям», что в случае, если США будут готовы вернуться в договор, Россия сможет отыграть свои внутренние процедуры назад.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании, отметил, что американская сторона так и не дала внятного ответа РФ по ситуации с ДОН. В связи с этим оснований для пересмотра позиции нет. Он также попросил депутатов Госдумы принять документ о денонсации.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Кроме того, в мае Москва уже выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация американского президента Джо Байдена захочет возобновить в нем участие. Месяцем ранее в Госдепартаменте США сообщили, что решение об участии в ДОН еще не принималось.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.