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Больше 700 тыс. рублей перечислили жители Саратова мошенникам за сутки

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Полиция в Саратове ведет проверку в связи с тремя случаями дистанционного мошенничества. Пострадавшие лишились больше 700 тыс. рублей.

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Жительнице поселка Солнечного позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что женщина может повысить свой рейтинг кредитной истории, для этого необходимо оформить заявку на получение займа. Злоумышленник заявил, что в дальнейшем заявка будет аннулирована. Женщина согласилась и продиктовала коды из СМС-сообщений. Позже она увидела, что на нее действительно оформлен кредит в размере 170 тыс. рублей. Все средства были переведены на неизвестный счет.

В Ленинском районе 65-летней женщине поступил звонок, во время которого мошенники сообщили о подозрительных операциях со счетом потерпевшей. Она согласилась перевести 199 тыс. рублей на «безопасный счет», сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Кировском районе 52-летняя женщина после общения со злоумышленниками лишилась 347 тыс. рублей. Ей также предложили услугу «безопасного» счета.

По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, рекордной в 2021 году стала сумма 400 млн рублей, которую злоумышленники похитили у одного клиента банка. Женщина стала жертвой схемы, когда потерпевшие сами снимают средства и переводят их в другой банк.

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