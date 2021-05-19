Больше 700 тыс. рублей перечислили жители Саратова мошенникам за сутки

Полиция в Саратове ведет проверку в связи с тремя случаями дистанционного мошенничества. Пострадавшие лишились больше 700 тыс. рублей.

Жительнице поселка Солнечного позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что женщина может повысить свой рейтинг кредитной истории, для этого необходимо оформить заявку на получение займа. Злоумышленник заявил, что в дальнейшем заявка будет аннулирована. Женщина согласилась и продиктовала коды из СМС-сообщений. Позже она увидела, что на нее действительно оформлен кредит в размере 170 тыс. рублей. Все средства были переведены на неизвестный счет.

В Ленинском районе 65-летней женщине поступил звонок, во время которого мошенники сообщили о подозрительных операциях со счетом потерпевшей. Она согласилась перевести 199 тыс. рублей на «безопасный счет», сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Кировском районе 52-летняя женщина после общения со злоумышленниками лишилась 347 тыс. рублей. Ей также предложили услугу «безопасного» счета.

По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, рекордной в 2021 году стала сумма 400 млн рублей, которую злоумышленники похитили у одного клиента банка. Женщина стала жертвой схемы, когда потерпевшие сами снимают средства и переводят их в другой банк.