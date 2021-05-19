В ЕС разрешили въезд туристам с одобренными Брюсселем вакцинами

Евросоюз ослабит веденные ранее в связи с пандемией COVID-19 ограничения на въезд из третьих стран.

«Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновленного подхода по поездкам из третьих стран. Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран», — сказал представитель Еврокомиссии во время своего выступления на брифинге в Брюсселе 19 мая.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что Совет ЕС должен одобрить эту рекомендацию.

Помимо этого ЕС расширит список стран, для жителей которых впоследствии будут открыты границы.

На данный момент въезд на территорию Евросоюза разрешен жителям Китая, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии и еще четырех стран.

3 мая Еврокомиссия рекомендовала европейским странам разрешить въезд вакцинированным туристам из регионов со стабильной эпидемиологической обстановкой. Согласно рекомендациям, граждане должны быть привиты препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

22 апреля страны объединения согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Уточняется, что введение соответствующих сертификатов планируется в июне 2021 года.

До этого, 14 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что в ЕС цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса может появиться уже к июню. В тот же день постоянные представители стран — членов ЕС согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту, касающемуся создания в Евросоюзе цифровых СOVID-сертификатов.