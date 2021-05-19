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Станцию МЦД-2 «Щукинскую» откроют в июне

Станцию МЦД-2 «Щукинскую» откроют в июне

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Работы по строительству станции «Щукинская» МЦД-2 завершены на 90%. Об этом сообщили в среду, 19 мая, в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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«Общая готовность станции составляет 90%, в июне уже планируется открыть ее для пассажиров», — цитирует агентство городских новостей «Москва» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, сейчас ведется отделка помещений и благоустройство прилегающих территорий.

Замградоначальника отметил, что «Щукинская» станет восьмым по счету современным вокзалом, открытым на МЦД-2 с момента запуска маршрута. По его словам, на новой станции организуют комфортную пересадку на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии и маршруты наземного городского транспорта.

Благодаря новому железнодорожному вокзалу улучшится транспортное обслуживание порядка 170 тыс. жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево, уточняет НСН.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Поклонная Киевского направления МЖД, которая станет частью МЦД-4, пишет «Москва 24».

Ранее, 22 апреля, градоначальник открыл пригородный вокзал Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), который появился после реконструкции станции Внуково.

В ходе реконструкции станции была возведена новая островная платформа с навесом от дождя, снега и солнца, установлены скамейки и электронные табло информации. Рядом будет организовано разворотное кольцо, появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, стоянка такси, прокат велосипедов, а также перехватывающие парковки на 805 машино-мест и многоуровневый гараж.

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