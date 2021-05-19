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Госдеп США представит отчет по санкциям по «Северному потоку — 2»

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Госдепартамент США намерен 19 мая представить отчет по санкциям, которые связаны с реализацией проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом в среду, 19 мая, со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в докладе речь пойдет о компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода, и ее руководителе Маттиасе Варниге.

Ранее, 13 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать СП-2 «плохим проектом».

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Этот шаг носит символический характер при том, что у двух стран остается много проблем в отношениях

18 мая новостной портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига. При этом, согласно сведениям источников, правительство США по-прежнему нацелено на недопущение ввода в эксплуатацию газопровода.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 мая заявил, что «сам факт появления именно таких публикаций достаточно позитивный, это лучше, чем читать, что грядут новые санкции». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду также отметил, что попытки американской стороны диктовать свою волю, в том числе и собственным союзникам, продолжаются уже давно и вызывают сожаление.

Однако еще 11 мая сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщил, что строительство трубопровода должно быть завершено. По его словам, поставки российского природного газа очень важны для ФРГ. Он подчеркнул, что завершение СП-2 выгодно и немецкой, и российской сторонам. При этом во Франции 9 мая рассказали о том, что газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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