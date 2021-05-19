Путин заявил о необходимости установки новых очистных сооружений на Черном море
Очистные сооружения на Черноморском побережье должны быть современными, для их строительства необходимо привлекать внебюджетные источники. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин.
«Внебюджетные источники надо активнее применять и при решении другой задачи, о которой вы упомянули, а именно очистные сооружения на Черноморском побережье», — сказал глава государства на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
Президент отметил, что систему, созданную в советское время, надо сделать современной.
«В концессию можно отдавать такие объекты, не стесняться, и тогда отрасль будет нормально функционировать», — добавил российский лидер.
Ранее, 17 мая, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.
5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.
Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.