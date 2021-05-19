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Путин заявил о необходимости установки новых очистных сооружений на Черном море

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Очистные сооружения на Черноморском побережье должны быть современными, для их строительства необходимо привлекать внебюджетные источники. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин.

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«Внебюджетные источники надо активнее применять и при решении другой задачи, о которой вы упомянули, а именно очистные сооружения на Черноморском побережье», — сказал глава государства на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что систему, созданную в советское время, надо сделать современной.

«В концессию можно отдавать такие объекты, не стесняться, и тогда отрасль будет нормально функционировать», — добавил российский лидер.

Ранее, 17 мая, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что для нужд Симферополя и Алушты могут построить два дополнительных водохранилища.

5 мая заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что благодаря мерам, принятым по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

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