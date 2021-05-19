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Приусадебные участки подтопило при паводке в Томской области

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Свыше 50 приусадебных участков подтопило в Томской области во время паводка. Уровень воды превышает опасные отметки в Молчаново, Колпашево и в районе села Никольское в Кривошеинском районе.

По данным МЧС, за последние сутки подтопило девять участков в селе Могочино в Молчановском районе, селе Тогур и деревне Усть-Чая в Колпашевском районе. Жизнеобеспечение населения не нарушено, подтопления жилых домов нет. Об этом пишет РИА «Томск».

Ведомство контролирует ситуацию с подтоплением дорог в пяти муниципалитетах. МЧС оценивает паводковую ситуацию в Томской области как стабильную.

Днем ранее сообщалось, что в результате дождевого паводка оказались затоплены дороги в четырех районах Амурской области. Подтопление выявлено на 130 приусадебных участках.

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