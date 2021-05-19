Увеличилось число пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке

Еще двое учеников школы в Новокузнецке, где утром в среду, 19 мая, были госпитализировали 11 детей из-за распыления неизвестного вещества, обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

Отмечается, что еще двое школьников вызвали на дом скорую помощь, их доставили в больницу, в настоящее время их обследуют специалисты. Среди остальных 11 пострадавших девять человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, двое — в средне-легкой степени, они находятся в палате, оборудованной приборами мониторинга состояния здоровья.

Ранее в министерстве образования и науки Кузбасса ТАСС сообщили, что двух пятиклассников перевели в реанимацию для наблюдения за их состоянием. Детям проводится детоксикация, пишет «Москва 24». Реанимационных мероприятий с ними не проводят.

По результатам обследования и оказания первой помощи трех детей перевели на амбулаторное лечение. Всего в стационаре остаются 10 школьников.

Инцидент произошел ранее, 19 мая, в школе № 26 в Новокузнецка. 11 детей госпитализировали с признаками легкого отравления после распыления неизвестного вещества. Школьников и персонал учебного заведения эвакуировали, пишет сайт kp.ru. Как сообщает РЕН ТВ, один из школьников принес с собой в школу газовый баллончик и распылил его во время перемены.

Родители школьников рассказали сайту 360tv.ru, что на втором этаже стоял тяжелый запах, также досталось и третьему этажу.

Как пишет REGNUM, по факту случившегося прокуратура начала проверку. Также проверку начал и Следственный комитет, пишет НСН. Предположительно, в школе был распылен перцовый газ одним из учеников старших классов.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщает телеканал «Звезда».