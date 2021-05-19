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Адвокат объяснила предложение о создании реестра должников

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Создание реестра должников не является чем-то новым, однако меры не всегда работают так, как задумывалось изначально. Об этом в среду, 19 мая, заявила адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко.

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Таким образом она прокомментировала предложение министра юстиции России Константина Чуйченко о создании реестра должников по алиментам.

«Создание реестра должников не является чем-то принципиально новым. Он уже существует на базе ФССП и содержит сведения об имеющихся непогашенных задолженностях самого различного характера, в том числе список должников, не выплачивающих алименты, если алименты не поступали в срок. Приставы уже применяют по отношению к должникам те или иные меры принудительного взыскания задолженности по алиментам в зависимости от материального положения, состояния здоровья, уклонения и т.п.», — сказала Данильченко в беседе с «Известиями».

При этом она подчеркнула, что не все меры работают так, как изначально предполагал законодатель. В частности, по ее словам, УК РФ 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» фактически не работает.

«Уголовное дело прекращается после частичного погашения задолженности, порой эта сумма носит чисто символический характер. Минюст еще прошлым летом заявлял, что в разработке находится законопроект, ужесточающий правила для злостных уклонистов, которые вносят несоразмерные долгу выплаты по алиментам, ведь угроза реальной уголовной ответственности, на мой взгляд, позволит снизить огромную задолженность по алиментам в нашей стране», — заключила специалист.

Ранее, 28 апреля, в ФССП России сообщили, что для оперативного определения места работы должников по алиментам судебным приставам могут дать доступ к электронным трудовым книжкам граждан.

В настоящее время судебные приставы получают данную информацию по запросу или от самого должника.

В феврале стало известно, что судебные приставы Москвы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей. При этом за неуплату алиментов к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ за этот период было привлечено 1716 должников, по ст. 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела.

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