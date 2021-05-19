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Грушко опроверг заявления об отказе России от диалога с НАТО

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Заявления о том, что Россия отказывается от диалога с НАТО, не соответствуют действительности, заявил 19 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Всё обстоит не так. Россия никогда не отказывалась от диалога с альянсом», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Так дипломат прокомментировал сделанное накануне заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Россия «не отвечает положительно» на предложения о проведении Совета Россия–НАТО.

Как отметил Грушко, последнее заседание Совета в июне 2019 года было созвано по российской инициативе для обсуждения предложения президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Кроме того, указал дипломат, даже в нынешних условиях Москва поддерживает на рабочем уровне контакты с миссиями стран-членов и международным секретариатом Северо-Атлантического блока.

Сегодня же, по его словам, «добавленной стоимости проведения заседания СРН не просматривается» и «никаких позитивных сигналов» из НАТО российская сторона не получает.

«Наши предложения по деэскалации военной напряженности, направленные альянсу, — о возобновлении полноценного диалога по военной линии, отводе районов соприкосновения Россия–НАТО, снижении уровня военной активности на период пандемии, предотвращении инцидентов в воздухе и на море, определении минимально допустимой дистанции при сближении самолетов и кораблей — остаются без ответов», — подчеркнул Грушко.

По его словам, в таких условиях проведение заседания Совета вряд ли будет результативным, так как «сделать это без тщательной экспертной проработки», в том числе военных, невозможно, тем более что НАТО в одностороннем порядке заморозило деятельность всех органов, включая рабочие группы.

«Не мы отказывались от этих проектов, это НАТО прекратила их в одностороннем порядке в 2014 году, взяв курс на эскалацию конфронтации», — резюмировал он.

В своем заявлении об отношениях России и НАТО Стюарт Пич отметил также, что США по-прежнему рассчитывают на «конструктивные отношения» с Россией и готовы к диалогу.

О том же 15 мая сообщил и генсек альянса Йенс Столтенберг, однако при этом он заявил, что альянс не должен снижать экономическое давление на РФ, которая «ведет себя агрессивно».

Между тем, 17 мая, перед предстоящей встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в США говорят о желании иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако, действия американской администрации в адрес Москвы трудно расценить как стремление к стабильности. Лавров подчеркнул, что о мотивах США российская сторона будет судить по поступкам. О том, что США пытаются выставить Россию агрессором, в апреле заявляла и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, подчеркивая, что Россия никогда не транслировала приписываемую ей Западом угрозу.

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