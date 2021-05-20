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«Столото» запустит конкурс в поддержку благотворительных проектов

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Лотерейный бренд «Столото» анонсировал запуск конкурса в поддержку благотворительных проектов, оказывающих помощь инвалидам, детям, оставшимся без родителей и другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 20 мая.

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Прием заявок открывается 1 июня текущего года. Участие в конкурсе смогут принять некоммерческие и общественные организации, учреждения и фонды. Для регистрации на получение гранта необходимо перейти на сайт конкурса и заполнить форму. Результаты будут объявлены 1 августа.

«Несмотря на то, что пандемия [коронавируса] драматически сказалась на лотерейном рынке, так же, как и на всей отрасли развлечений, мы продолжаем следовать своей цели по формированию целевых отчислений в поддержку развития физической культуры и спорта в нашей стране, а также сохраняем темп реализации корпоративной программы социальной ответственности» — отмечает директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

На данный момент компания оказывает поддержку спорту в России: только в 2020 г. «Столото» приняло участие более чем в 20 проектах различного масштаба. .
Основными направлениями благотворительной деятельности «Столото» являются помощь детям, пожилым людям и инвалидам. В последние годы компания поддерживает фонд «Дом с маяком», фонд Константина Хабенского, Всемирные детские игры победителей для детей, победивших онкозаболевания и многие другие крупные социальные проекты.

«Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы в целях поддержки развития физической культуры и спорта. «Столото» входит в состав холдинга S8 Capital (владелец Армен Саркисян), который помимо распространителя лотерей включает в себя другие высокотехнологичные компании финансового и телекоммуникационного секторов

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