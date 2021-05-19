Захарова рассказала, ругает ли Лавров подчиненных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, ругает ли глава министерства Сергей Лавров подчиненных.

На своей странице в Facebook она опубликовала видео, на котором запечатлены кадры с пресс-конференции, состоявшейся 19 мая в Душанбе, где показана ситуация с ненадлежащим поведением журналистов во время выступления Лаврова.

На кадрах видно, как представитель прессы подбежал с микрофонами Би-би-си и «Радио свобода» (СМИ внесено в список иноагентов) и, прерывая речь Лаврова, устанавливает их на стол.

«Это Би-би-си такие манеры практикует?» — сыронизировал Лавров, продолжая свою речь.

В комментарии к видео Захарова отметила тот самый взгляд Лаврова, запечатленный на видео.

«После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал», — написала Захарова.

Ранее в этот же день стало известно, что Лавров на пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на манеры корреспондента местного бюро Би-би-си.