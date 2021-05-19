Отца выпавшего из окна ребенка осудили в Брянске

Суд в Брянске принял решение по делу 33-летнего местного жителя, дочь которого выпала из окна шестого этажа. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную прокуратуру, мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул у себя дома, а его пятилетняя дочь осталась без присмотра. Она самостоятельно забралась на подоконник и выпала из окна.

Девочка скончалась от полученных травм.

Суд приговорил виновного к полугоду исправительных работ.