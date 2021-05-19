Более 45 млрд рублей потратят на нацпроекты в Якутии

На реализацию национальных проектов в Якутии в 2021 году потратят 45,4 млрд рублей. Глава республики Айсен Николаев заявил, что по ряду проектов есть отставание по срокам и объемам.

По его словам, необходимо в первую очередь обратить внимание на риски неисполнения плановых показателей и выработать план действий по их устранению. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе правительства РС (Я). По национальному проекту «Жилье и городская среда» первый вице-премьер Якутии Кирилл Бычков отметил, что особого внимания требует ввод плановых объемов нового жилья. Айсен Николаев отметил риски в строительной сфере, связанные с общим состоянием экономики, некоторым снижением объемов строительства в регионе, особенно в столице, за последние годы. Глава поручил в срочном порядке выработать план на уровне правительства РС(Я) по преодолению рисков.

По нацпроекту «Образование» на особом контроле находятся ремонтные работы в Жатайском и Вилюйском техникумах, также реконструкция Центра цифрового образования детей IT-куб в Якутске.

В этом году в Якутии планируют отремонтировать 216 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Республика освоит финансирование в размере 2,7 млрд рублей. Строительные работы уже начались на 14 объектах из 24 заявленных. В частности, рабочие вышли на участок трассы «Хатассы» протяженностью 48 км в черте Якутска. Масштабные работы в 2021 году пройдут на дорогах «Амга», «Анабар», «Мюрю», «Абалах» и других. На трассе «Умнас» будет оборудован стационарный пункт весового и габаритного контроля.