Более 400 т продуктов из Казахстана и Киргизии не пустили в Оренбуржье

На российско-казахстанском участке границы в Оренбургской области в период с 6 по 17 мая пресекли 28 попыток незаконного ввоза импортных продуктов. Это данные регионального управления Россельхознадзора.

Продовольствие везли без фитосанитарных сертификатов. Так, из Казахстана в Россию пытались провезти белокочанную капусту и свежие томаты, абрикосы и кабачки. Из Киргизии — сушеное манго и грецкие орехи, а также кисломолочную продукцию.

У всех товаров отсутствовали сопроводительные документы. Всего не допущен ввоз 413,2 т продовольствия, сообщает 56orb.ru.