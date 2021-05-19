Космонавта Романенко наградили медалью за вклад в укрепление обороны России

Летчика-космонавта, депутата Госдумы Романа Романенко наградили медалью Министерства обороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Вручение награды состоялось в ходе заседания комитета Госдумы по обороне в среду, 19 мая.

Награду вручил глава комитета нижней палаты парламента по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, сообщается на сайте aif.ru.

«Защита Отечества — мое призвание и профессия, буду и дальше по мере сил служить России и ее гражданам!» — цитирует Романенко агентство городских новостей «Москва».

Медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» учреждена в 2019 году. Согласно положению о награде, ею могут награждаться военные и гражданские служащие Вооруженных сил России и другие граждане за развитие взаимодействия ВС РФ с органами государственной власти различных уровней и органами местного самоуправления.

Накануне президент России Владимир Путин наградил первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, а также послов России в Иране и Эквадоре Левана Джагаряна и Владимира Спринчана орденами Дружбы.